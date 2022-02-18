Поваленные деревья: на Харьковщине буянил циклон Dudley

Из-за шквального ветра на улице Отакара Яроша,29 дерево упало прямо на тротуар, зацепив вывеску магазина. Всё обошлось без пострадавших.

А в Московском районе дерево упало на припаркованный автомобиль.

Из-за сильного ветра на самом высоком флагштоке также приспустили флаг, ведь во время прошлого урагана он разорвался пополам.

Сами же харьковчане признаются, что ведут себя осторожно во время ухудшения погодных условий и пытаются оставаться дома. Ведь такая прогулка может окончиться травмпунктом.

Ольга Фёдоровна, пенсионерка

Соблюдаем технику безопасности полностью. Внука учу. Под деревьями, во время урагана не ходим. Если есть возможность дома посидеть, то в такую погоду ни я, ни внук не выходим. Стараемся ждать, пока всё это закончится.

Когда дерево это падает, я ушёл оттуда. — Ты ушёл? Правильно, молодец! — То ветка падала, не дерево.

Алина, медик

Насправді, якщо вітер такий уже великий, то, звичайно, це небезпечно. Тим паче відео, яке ви мені показали там, де справді таке велике впало, то це може бути небезпечно. Тому що буквально там — травма, хтось ішов, не тільки молода людина, а навіть дитина або пенсіонер, ну, тобто це для всіх буде небезпечно.

Елена Васильевна, пенсионерка

Як вітер сильний і непогода, то треба лучше вдома. Особенно пенсіонерам.

Последствия от непогоды оперативно пытаются убирать с самого утра, рассказывает дворник Николай Анатольевич. По его словам, у каждого коммунальщика есть своя территория. Там они должны всё осмотреть, убрать ветки и обрушенные деревья.

Николай Анатольевич, дворник

Расчищаю дорожки около домов. Деревья смотрим, чтобы не упали. Проверяем, ну, кругом. Периметр вот этот я обходил сегодня

Между тем в Харьковском гидрометцентре объяснили, что такие последствия произошли из-за Атлантического циклона «Dudley».

А уже завтра синоптики предупреждают о новом циклоне «Eunice», который движется в Украину из Британии. Ближе к вечеру ожидаются порывы ветра –15-20 метров в секунду. В регионе снова объявили штормовое предупреждение.

Агентство Телевидения Новости