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Повідомлення для ЗМІ щодо т.з. «документів» від імені П. Порошенка, закинутих ТК Руставі-2 спецслужбою РФ

Повідомлення для ЗМІ щодо т.з. «документів» від імені П. Порошенка, закинутих ТК Руставі-2 спецслужбою РФ

Оприлюднені так звані «документи» від імені Петра Порошенка є низькопробною підробкою та фейком, виготовленим і закинутим телекомпанії Руставі-2 спецслужбою Росії.

Найкрасномовніше про провал ФСБ свідчить факт, який легко перевірити. Олексій Порошенко одружився у Києві у вересні 2013 року, тому у старшого сина Петра Порошенка у 2007 році не було дружини.

Прес-служба Адміністрації Президента звертається до ЗМІ з проханням не поширювати фейкову інформацію, що носить явно замовний з боку країни-агресора характер. А з боку медіа, які поширили неперевірену інформацію, зокрема «Українська правда» і Newsone, розраховуємо на публічне вибачення.

Прес-служба Адміністрації Президента України

Источник: http://www.president.gov.ua/news/povidomlennya-dlya-zmi-45390

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