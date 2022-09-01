Повідомлення ГУР: Мешканцям Криму!

#ГУРінформує

Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном! Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування, а саме:

— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),

— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!

Слава Україні!

Контактний номер:

+380969455341

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