Повелитель негатива

За кулисами политическое руководство России бурно обсуждает текущее положения дел внутри страны и ее перспективы. Никакого консенсуса между лицами, принимающими решения, нет. Явно плохим знаком стала неготовность элиты и дальше разыгрывать сценку: "хороший царь – плохие бояре". Кремлевские политтехнологи, нанятые Кириенко, сильно переборщили, постоянно отгораживая президента от процессов в государстве. Попытка минимизировать негатив в итоге вылилась в отчуждение Путина, размывание его статуса и роли в политическом механизме. Рейтинг вождя и вправду удержали по формуле Володина: "Есть Путин – есть Россия". Однако все государственные институты потеряли общественную поддержку.

Получается, что Путин утратил опору и висит в воздухе, как воздушный шарик на ниточке. Вроде надули его воздухом под завязку, но малейший прокол – и бабах. Потому первое лицо страны боится любых острых углов. В частности, Путин с дипломом юриста в кармане вдруг играет в Незнайку в вопросе, нужен ли указ президента для завершения частичной мобилизации. Ещё бы, 40 дней зверств и маразма военкомов раздраконили и деморализовали "глубинный народ", показали все подлинное отношение верхушки к жизни черни, а также засветили неприглядное нутро голой-босой росармии, для которой в детских школьных кружках шьют теплые носки и балаклавы. К тому же выяснилось, что в бюджете нет денег для выплат мобикам и уже вспыхнули искры военных бунтов.

"Народной войной" и близко нигде не пахнет, вот самый мудрый и решил отбуцнуть паршивую тему Шойгу. Он имеет отрицательный рейтинг – годный громоотвод для концентрации негатива. Иначе для чего ещё держать при себе такой токсичный хлам? В нужный момент оленевода бросят на штыки и вилы, как говорится, "отправят в штаб к Духонину".

Причем пока военкоры облизывают мясника Суровикина, браво выкидывающего сотни миллионов долларов на бомбежку украинских подстанций, на стратегическом уровне погоды это не делает. В судьбе Херсона ничего не прояснилось. Более того, Шойгу вдруг выступил с тревожными откровениями об ухудшении ситуации в сфере безопасности по периметру границ.

Группировка НАТО выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек, а в ближайшей перспективе может увеличиться ещё. В Европе новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. ВСУ существенно усилились как в плане военных навыков, так и вооружений, а Москва проигрывает информационную и санкционную войну.

Рассматривать Беларусь как надёжного союзника проблемно, а у иранских поставщиков дронов и ракет пылает земля под ногами.

Таковы вопросы на злобу дня, которые вынудили путинцев сменить борзую риторику (алкогном Медведев – не в счёт) и признать субъектность Украины и партнёра в лице ее руководителя. В частности, по "Стамбульской сделке" Москва приняла письменные заверения Киева, и "зерновой коридор" возобновляет работу. Озабоченный Z-комментариат рвет на себе волосы и вопрошает, почему такого документа нет по мифической "грязной бомбе"? Видимо, просто из-за отсутствия самого предмета.

До выборов президента остаётся лишь 16 месяцев. Но у российских элит нет веры, что ставить на Путина перспективно. Песков снова заявляет: Путин сам не принимал решения о том, будет ли баллотироваться на президентский пост в 2024 году. Многие понимают, что это пустозвонство для отвода глаз. На самом деле реализуется стратегия контрэлит. Учитывая накопленный багаж катастрофического негатива, складывается ощущение, что Путин хочет напугать потенциальных преемников и дальше быть вне конкуренции. Примитивная схема: "коней на переправе не меняют".

Вроде как и решение в текущих условиях, но плохая новость состоит в том, что подобная комбинация продавливает Путина от противного. Немудрено. Чем хуже людям в России, тем лучше повелителю негатива.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/755

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