Повернення з евакуації: як допомогти дитині адаптуватися до подій вдома (ВІДЕО)

Довідка Центру стратегічних комунікацій

Дитина звикла жити без вибухів і сирен, тому її реакція на загрози може бути непередбачуваною. І щоб цього уникнути (або мінімізувати наслідки) батьки мають заздалегідь пояснити малечі, що таке повітряна тривога, розповісти про бомбосховища й чому там слід перебувати, розповідає психолог реабілітаційного центру «Галичина» Сергій Тітаренко.

- А ще діти відмінно копіюють батьків і їхній настрій. Тому дорослі мають максимально спокійно реагувати на загрози й зрозуміло пояснювати, що відбувається.

Наприклад, розповісти, що є погані люди, які вирішили, що вони кращі за нас. Тому хочуть нас знищити. Але є гарні люди – захисники, які нас врятують. А поки триває протистояння, нам краще піти в бомбосховище. Таким чином дитина відчуватиме себе в безпеці.

Про все це – у новому відео на YouTube каналі SPRAVDI:

Джерело: https://t.me/spravdi/29697

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