Повстанцы в ЦАР разгромили русскую банду Вагнера и взяли в плен одного наемника

Повстанцы в Центральноафриканской республике разгромили один из бандотрядов Вагнера и уничтожили нескольких русских наемников. По крайней мере один из членов банды захвачен в плен.

Об этом сообщил местный портал Corbeau News. Бой произошел в одной из деревень на юго-западе страны еще 10 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

«Мы взяли в плен русского наемника и убили еще нескольких. Мы также уничтожили их грузовик», — цитирует издание представителя вооруженной повстанческой группировки «Коалиция патриотов за перемены».

Портал также опубликовал видео захвата наемника из банды Вагнера. На видео толпа повстанцев несет белого человека в форме защитного цвета. Видео низкого качества, идентифицировать пленного невозможно.

Напомним, что в декабре минувшего года повстанцы, которые стремятся свергнуть диктатора Фостен-Арканжу Туадере, разгромили войска ЦАР и русскую банду Вагнера, которая воюет в составе армии ЦАР. О своих потерях русские тогда не сообщили, т.к. это государственная тайна России.

В результате под контролем повстанцев оказался центр находящегося к югу и западу от столицы страны региона, который считался наиболее безопасным в стране.

AFP сообщило, что для сдерживания восстания и помощи главарю действующего режима, Россия перебросила в республику несколько сотен солдат и тяжелое вооружение.

Представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил, что Руанда также направила несколько сотен бойцов на помощь режиму, они уже находятся на позициях и вступили в бой.

Известно, что президента ЦАР Фостена Арканж Туадера давно охраняют телохранители банды Вагнера. Эта же банда обеспечивает всю систему безопасности режима.

Кроме того, как утверждают некоторые кремлевские инсайдеры, Путин и его подельники организовали в ЦАР крупные хранилища-бункеры, где складированы кубические тонны валюты и золота, вывезенные из России.

Доверенные члены путинской банды также активно обналичивают свои активы на Западе, выводят валюту из банков и офшоров и физически складируют их в тайных бункерах в разных странах мира, в т.ч. в ЦАР, опасаясь массированных санкций со стороны США, заморозки и конфискации их активов.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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