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Позиція МОН щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені м.п. Драгоманова навколо мовного питання

Позиція МОН щодо ситуації в Національному педагогічному університеті імені м.п. Драгоманова навколо мовного питання

Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни.

Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову.

Наше завдання як суспільства, що постійно розвивається, – дійти однієї системи координат.

Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід’ємною національною рисою.

Источник: mon.gov.ua

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Темы: кабмин

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