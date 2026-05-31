ППО знешкодила 212 з 229 російських безпілотників

У ніч на 31 травня, починаючи з 18:00 30 травня, рф атакувала Україну 229 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 212 російських БпЛА на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.

