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07.06.2026 08:28
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Працює «Альфа» СБУ: Виявили. Наздогнали. Ліквідували

Працює «Альфа» СБУ: Виявили. Наздогнали. Ліквідували

Лише за останній тиждень оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знищили близько 2 тисяч російських окупантів.

Для ворога це означає одне: жодна посадка, окоп чи укриття більше не гарантують безпеки. Українські спецпризначенці знаходять цілі та завдають ударів швидко та точно.

Хочеш працювати так само ефективно в команді справжніх професіоналів? Тоді заповнюй анкету: bit.ly/alfa_recruit або дізнавайся більше про відбір на alfa.ssu.gov.ua

З тебе — характер. З нас — найкраща підготовка та надійні побратими!

Джерело: https://t.me/SBUkr/17745

Новости портала «Весь Харьков»

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