Працює «Альфа» СБУ: Виявили. Наздогнали. Ліквідували

Лише за останній тиждень оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знищили близько 2 тисяч російських окупантів.

Для ворога це означає одне: жодна посадка, окоп чи укриття більше не гарантують безпеки. Українські спецпризначенці знаходять цілі та завдають ударів швидко та точно.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/17745

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