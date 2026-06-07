07.06.2026 08:28
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Працює «Альфа» СБУ: Виявили. Наздогнали. Ліквідували
Лише за останній тиждень оператори FPV-дронів Центру спецоперацій «Альфа» СБУ знищили близько 2 тисяч російських окупантів.
Для ворога це означає одне: жодна посадка, окоп чи укриття більше не гарантують безпеки. Українські спецпризначенці знаходять цілі та завдають ударів швидко та точно.
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Джерело: https://t.me/SBUkr/17745
Темы: війна, могилізація, росія, сбу, україна