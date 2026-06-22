Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 70

Працює “Стугна” ― як спецпризначенці ГУР нищили окупантів на Запорізькому напрямку взимку та навесні 2026 року?

Працює “Стугна” ― як спецпризначенці ГУР нищили окупантів на Запорізькому напрямку взимку та навесні 2026 року?

Бійці підрозділу “Стугна” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України показали кадри боротьби проти російських окупантів на Запорізькому напрямку під час операції, проведеної взимку та навесні 2026 року.

У відео — бойова робота воєнних розвідників, які постійно зривають плани московитів і доводять, що навіть найскладніші місії під силу українським воїнам.

“Тут ми воювали у 2022-му та 2023 роках, знаємо місцевість і готові до виконання поставлених завдань. Ми не просто зупинили тут наступ, а постійно відвойовуємо нові території у противника”, — розказав командир підрозділу “Лінукс”.

За його словами, серед окупантів дедалі частіше фіксують випадки дезертирства. Ті ж, хто продовжує штурми, зазвичай мають лише два варіанти — загинути або потрапити в полон.

Пишаємося кожним бійцем, який виконував надважкі завдання. Пам’ятаємо полеглих побратимів, допомагаємо пораненим і дякуємо всім, хто продовжує боротися за Україну.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На кордоні з Молдовою оновили чотири пункти пропуску
Сегодня 10:54    58
Лукас: путін спробує випробувати НАТО на міцність, але зробить це не так, як очікує Альянс
Сегодня 10:43    72
Паливна криза вчергове чітко продемонструвала реальні пріоритети кремля: головне — війна
Сегодня 10:32    71
Прикордонники Мукачівського загону виявили місце накопичення сигарет та запобігли спробі контрабанди
Сегодня 10:12    70
Мережа Prostor припиняє роботу та закриває магазини у 22 регіонах України
Сегодня 10:03    91
Вікно можливостей для миру в Україні не залишатиметься відкритим вічно — The Financial Times
Сегодня 09:51    99
российская экономика оказалась в уязвимом положении из-за последствий военной мобилизации — Frankfurter Allgemeine Zeitung
Сегодня 09:40    95
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 09:35    105
“Бензина нет” — дефіцит пального підсилює гнітючі настрої у тимчасово окупованому Криму
Сегодня 09:31    96
москва перетворює міжнародне право на зброю проти Балтії - СЗРУ
Сегодня 09:23    94
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 