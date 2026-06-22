Працює “Стугна” ― як спецпризначенці ГУР нищили окупантів на Запорізькому напрямку взимку та навесні 2026 року?
Бійці підрозділу “Стугна” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України показали кадри боротьби проти російських окупантів на Запорізькому напрямку під час операції, проведеної взимку та навесні 2026 року.
У відео — бойова робота воєнних розвідників, які постійно зривають плани московитів і доводять, що навіть найскладніші місії під силу українським воїнам.
“Тут ми воювали у 2022-му та 2023 роках, знаємо місцевість і готові до виконання поставлених завдань. Ми не просто зупинили тут наступ, а постійно відвойовуємо нові території у противника”, — розказав командир підрозділу “Лінукс”.
За його словами, серед окупантів дедалі частіше фіксують випадки дезертирства. Ті ж, хто продовжує штурми, зазвичай мають лише два варіанти — загинути або потрапити в полон.
Пишаємося кожним бійцем, який виконував надважкі завдання. Пам’ятаємо полеглих побратимів, допомагаємо пораненим і дякуємо всім, хто продовжує боротися за Україну.
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua