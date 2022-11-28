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Працював на окупантів? А потім "произошла чудовищная ошибка"

Працював на окупантів? А потім произошла чудовищная ошибка

З сімох ключових організаторів Голодомору безпосередньо "на місці" цим займалися п'ятеро - Каганович, Постишев, Хатаєвич, Косіор та Чубар.

З них до кінця десятиріччя дожив тільки Каганович. Усі інші були замордовані тим самим режимом, якому служили. Дехто вкрай болісно. Косіора рік катували, одну доньку розстріляли, другу довели до самогубства (по деяким даним, груповим згвалтуванням), і лише потім розстріляли його самого.

Це я не про карму, я в неї не вірю. Це я про те, що якщо хтось думає, що добре попрацювати на окупантів - і матимеш собі хлібчик та ікорочку на хлібчик, то це не тільки дуже ганебна зрада, а дуже тупа помилка. Писатимеш потім на деревню дедушке про "произошла чудовищная ошибка".

І ще одне. Про незримий культурний зв'язок і про "в СРСР були й теплі моменти".

Ініціатором впровадження святкування Нового Року з Дідом Морозом, Снігуронькою та "елочка, гори" був саме Постишев - абсолютно навіжена потвора із явним психічним розладом і один з головних організаторів вбивства мільйонів українців.

Джерело: https://www.facebook.com/victor.tregubov.5

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