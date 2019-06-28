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Працівниками Київської митниці ДФС вилучено дитячі іграшки невідомого виробника на загальну суму орієнтовно 1,6 млн гривень

Працівниками Київської митниці ДФС вилучено дитячі іграшки невідомого виробника на загальну суму орієнтовно 1,6 млн гривень

У рамках проведення операції «Бастіон» триває співпраця Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Київської митниці ДФС та ГВ БКОЗ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області з протидії незаконному ввезенню товарів на митну територію України.

Нещодавно було зафіксовано спробу незаконного переміщення через митний кордон України значної партії дитячих іграшок – 700 коробів на загальну суму орієнтовно 1,6 млн гривень. За успішної реалізації цієї оборудки держава могла б втратити чималі кошти.

До зони діяльності митного поста «Східний» Київської митниці ДФС надійшов вантаж «господарські товари…», який переміщувався контейнером на вантажному автомобілі.

Митники Київської митниці ДФС разом із працівниками СБУ перевірили цю зовнішньоекономічну операцію – провели повний митний огляд з повним вивантаженням та розпакуванням, під час якого було виявлено факт незаявлення у декларації точних та достовірних відомостей про кількість товарів. Разом з тим, в контейнері було виявлено товари, дані про які були відсутні у декларації.

Таким чином, підприємцями не заявлено за встановленою формою у декларації точні та достовірні відомості про наявність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. Товар, який переміщувався з порушенням митних правил, вилучено до винесення судом рішення у справі. Санкція статті передбачає штраф та конфіскацію товару.

Источник: sfs.gov.ua

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