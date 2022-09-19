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Працівники складів Amazon почали страйк у Великобританії

Працівники складів Amazon почали страйк у Великобританії

Сотні працівників складу Amazon.com Inc. у Ковентрі, Англія, розпочали офіційний страйк , додавши цей івент до сезону масових протестів у Британії. Профспілка заявила, що будь-які акції протесту проти пакетів зарплат компанії, ймовірно, відбудуться в листопаді, що потенційно може перешкодити розповсюдженню в Чорну п’ятницю та Різдво.

Робітники погрожували страйками по всій Великобританії після значного зростання вартості життя. Два з найбільших британських портів готуються до того, що найближчими тижнями будуть частково вивільнені докери, що загрожуватиме подальшим перебоєм у торгових потоках країни через суперечку щодо оплати праці.

Близько 115 000 співробітників Royal Mail Plc мають взяти участь у двох днях дій, починаючи з 30 вересня, відповідно до планів, раніше оголошених Профспілкою працівників зв’язку.

«Початкова оплата для співробітників Amazon зросла до мінімуму від 10,50 до 11,45 фунтів стерлінгів на годину, залежно від місця розташування», — повідомив представник Amazon електронною поштою. «Це означає збільшення мінімальної погодинної оплати праці співробітників Amazon на 29% з 2018 року».

Він додав, що виплати працівникам також включають страхування, харчування та знижки, «які разом коштують тисячі фунтів щорічно».

Джерело: internetua.com

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