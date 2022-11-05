Правила перебування українців у Польщі змінюються: що потрібно знати

У Польщі зміняться умови перебування для українських біженців — у країні планується внести поправки до Спецзакону про допомогу громадянам України. З 2023 року біженці почнуть покривати частину витрат на проживання у місцях колективного розміщення та обов’язково подаватимуть заявку на отримання номера PESEL.

Згідно з новими правилами, українці, які в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, зобов’язані подати заявку на оформлення номера PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – номер загальної системи електронного обліку населення). Відповідний проект також визнає електронний документ, доступний у додатку Diia.pl (еквівалент mObywatela для українських біженців) як посвідку на проживання.

Також, відповідно до змін, довідка про тимчасовий захист надаватиме особі можливість перетинати польський кордон без необхідності багаторазового отримання візи. Крім того, виїзди біженців із Польщі контролюватимуть управління соціального страхування (ZUS) та інші муніципальні установи. Таким чином влада Польщі планує уникнути нецільової виплати грошової допомоги. Установи матимуть доступ до інформації про дати кожного в’їзду та виїзду українських біженців з території Польщі.

Біженці оплачуватимуть своє проживання у місцях колективного розміщення

● З 1 лютого 2023 року українці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, мають покривати 50% вартості свого проживання. Сума не перевищуватиме 40 злотих на одну особу на день;

● з 1 травня 2023 року біженці, які перебувають у Польщі 180 днів, мають покривати 75% витрат. Сума складатиме не більше 60 злотих з особи на день.

Обов’язок платити за проживання не поширюватиметься на інвалідів, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб з дітьми до року, опікунів не менше трьох дітей, а також у складному фінансовому становищі.

Згідно з поправками, за проживання дітей з України, які перед евакуацією до країни жили у прийомних сім’ях чи дитбудинках, а у Польщі отримали тимчасового опікуна, виплачуватиметься компенсація у розмірі 40 злотих на день, з можливістю підвищення цієї суми в окремих випадках.

Раніше ми писали, що уряд Польщі готує пакет фіндопомоги для українських біженців. Розмір програми становить 8 млн. 270 тис. злотих або 64 млн грн в еквіваленті. Заявки на участь приймаються до 30 листопада поточного року.

Джерело: psm7.com

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