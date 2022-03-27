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Правила выживания при обстрелах: куда прятаться, если вы в здании, авто или на улице

Соблюдение определенных правил во время ракетных обстрелов поможет избежать травм и сохранить жизнь. Важно знать, где можно укрыться при отсутствии подвала или бомбоубежища.

После сигнала тревоги необходимо зайти в безопасное помещение, ни в коем случае не игнорируя сирену.

Правила выживания при обстрелах: куда прятаться, если вы в здании, авто или на улице

В здании

Можно укрыться на лестничной площадке без окон и наружных стен. Сядьте на ступеньки и не стойте в пролете.

В многоэтажках не следует использовать для укрытия два верхних и два нижних этажа. Правильный выбор – средние этажи.

Также можно сесть во внутренний угол комнаты внутри помещения с минимальным количеством наружных стен и окон. Расположитесь ниже уровня окон и не напротив дверей, лучше всего – между несущими стенами.

Прятаться в душе и туалете – плохая идея, поскольку необходимо избегать близости керамики, фарфора и стекла.

Выбирайте защищенное пространство, к которому вы сможете быстро добраться.

Порядок приоритета:

  • Бомбоубежище
  • Метро
  • Внутренний подъезд без окон
  • Внутреннее помещение с минимумом окон, дверей и внешних стен

Не следует стоять у входа в здание из-за риска осколков и отдачи.

Входную дверь нужно оставлять открытой для тех, кто находится снаружи.

На улице

Если сигнал тревоги застал вас в пути и до дома вы точно не успеете, то идите в ближайшее убежище, станцию метрополитена или здание. При попадании ракеты наименее уязвимое место – как можно ближе к земле.

В автомобиле

Остановитесь на обочине, выйдите из машины и идите в ближайшее здание, станцию метро или убежище. Если не успеваете – просто лягте на землю и закройте голову руками.

Если нет возможности выйти из авто – остановитесь на обочине и пригнитесь ниже уровня стекол. Машина не защитит вас от осколков и снарядов.

Источник: apostrophe.ua

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