Правила выживания при обстрелах: куда прятаться, если вы в здании, авто или на улице
Соблюдение определенных правил во время ракетных обстрелов поможет избежать травм и сохранить жизнь. Важно знать, где можно укрыться при отсутствии подвала или бомбоубежища.
После сигнала тревоги необходимо зайти в безопасное помещение, ни в коем случае не игнорируя сирену.
В здании
Можно укрыться на лестничной площадке без окон и наружных стен. Сядьте на ступеньки и не стойте в пролете.
В многоэтажках не следует использовать для укрытия два верхних и два нижних этажа. Правильный выбор – средние этажи.
Также можно сесть во внутренний угол комнаты внутри помещения с минимальным количеством наружных стен и окон. Расположитесь ниже уровня окон и не напротив дверей, лучше всего – между несущими стенами.
Прятаться в душе и туалете – плохая идея, поскольку необходимо избегать близости керамики, фарфора и стекла.
Выбирайте защищенное пространство, к которому вы сможете быстро добраться.
Порядок приоритета:
- Бомбоубежище
- Метро
- Внутренний подъезд без окон
- Внутреннее помещение с минимумом окон, дверей и внешних стен
Не следует стоять у входа в здание из-за риска осколков и отдачи.
Входную дверь нужно оставлять открытой для тех, кто находится снаружи.
На улице
Если сигнал тревоги застал вас в пути и до дома вы точно не успеете, то идите в ближайшее убежище, станцию метрополитена или здание. При попадании ракеты наименее уязвимое место – как можно ближе к земле.
В автомобиле
Остановитесь на обочине, выйдите из машины и идите в ближайшее здание, станцию метро или убежище. Если не успеваете – просто лягте на землю и закройте голову руками.
Если нет возможности выйти из авто – остановитесь на обочине и пригнитесь ниже уровня стекол. Машина не защитит вас от осколков и снарядов.
Источник: apostrophe.ua