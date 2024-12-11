Правительство рф поддержало законопроект, запрещающий брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык

Напомните-ка мне, что сделала россия после того, как в украинских школах ввели общение только на украинском?

На всякий случай покажу несколько заголовков, которые писала пропаганда:

«Детям Украины запрещают говорить по-русски в школе и дома»

«На Украине запретили русский язык в школах»

«Украинских школьников лишили возможности общаться по-русски»

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/13302

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