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Правительство рф поддержало законопроект, запрещающий брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
Напомните-ка мне, что сделала россия после того, как в украинских школах ввели общение только на украинском?
На всякий случай покажу несколько заголовков, которые писала пропаганда:
«Детям Украины запрещают говорить по-русски в школе и дома»
«На Украине запретили русский язык в школах»
«Украинских школьников лишили возможности общаться по-русски»
Джерело: https://t.me/slvn_pomet/13302
Темы: пропаганда, росія