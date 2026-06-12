Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Упродовж минулої доби під прицілом окупантів перебували населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського та Куп’янського районів.
Проти цивільного населення росіяни застосували керовану авіацію та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.
FPV-дрон окупантів атакував подвірʼя приватного домоволодіння на території Борівської громади Ізюмського району. Внаслідок влучання постраждали 15-річний хлопець та 41-річна жінка. Їх з пораненнями госпіталізували до харківської лікарні.
Через обстріли керованими авіабомбами зазнала руйнувань будівля школи в селищі Великий Бурлук. Також в Купʼянському районі пошкоджені житлові будинки, гараж, паркан й господарчі споруди.
Війська рф здійснили авіаудар БпЛА по Старосалтівській громаді. Зруйновано дах домоволодіння у селі Хотімля Чугуївського району.
Окупанти не припиняють бити по населеним пунктам Богодухівського району. У селищі Степне та селі Сінне внаслідок збройної агресії знищені житлові будинки й складське приміщення.