Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по Чугуївському району

22 серпня близько 21:00 російські військові завдали ракетний удар по смт Чкалівське Чугуївського району. За попередніми даними, двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Пошкоджено будинок культури.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.

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