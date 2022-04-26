Правоохоронці уточнили дані щодо жертв сьогоднішнього обстрілу Харкова

Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Московський район Харкова: в результаті загинуло двоє жінок та чоловік. Ще четверо мирних мешканців отримали поранення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости