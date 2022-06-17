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Правоохоронці зі США та Європи ліквідували потужну російську ботнет-мережу

Правоохоронці зі США та Європи ліквідували потужну російську ботнет-мережу

Міністерство юстиції США спільно з партнерами з правоохоронних органів ФРН, Нідерландів та Британії ліквідували інфраструктуру російського ботнету RSOCKS, що зламала мільйони комп'ютерів по всьому світу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на прокуратуру Південного округу Каліфорнії.

Зазначається, що ботнет RSOCKS, керований російськими кіберзлочинцями, спочатку був націлений на широкий спектр пристроїв, зокрема промислові системи управління, маршрутизатори, пристрої потокової передачі аудіо й відео, інтелектуальні відкривачі гаражних воріт тощо. Згодом він розширив свою шкідливу дію на пристрої Android та комп'ютери.

«Ботнет RSOCKS зламав мільйони пристроїв по всьому світу, - заявив прокурор Ренді Гроссман. - Кіберзлочинці не втечуть від правосуддя, незалежно від того, де вони діють. Спільно з державними й приватними партнерами по всьому світу ми невпинно переслідуватимемо їх, використовуючи всі наявні в нас інструменти, аби позбутися загроз і притягнути винних до відповідальності».

За словами спеціального агента Стейсі Мой, операція ФБР і відділу комп'ютерних злочинів та інтелектуальної власності кримінального управління міністерства юстиції США «зруйнувала дуже складну російську організацію, яка проводила кібератаки в Сполучених Штатах і за кордоном».

Як уточнюється в повідомленні, ботнет - це група зламаних хакерами пристроїв, підключених до інтернету, які управляються без відома власника й зазвичай використовуються у зловмисних цілях.

Источник: ukrinform.ua

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