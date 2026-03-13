Надзвичайне
Сегодня 09:37
Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби окупанти з різних видів озброєння цілили по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення росіяни використовували керовану авіацію, реактивні системи залпового вогню та безпілотники, повідомляє ГУНП в Харківській області. 

Військові рф із застосуванням БпЛА здійснили обстріл фермерського господарства в селі Зарожне. Пошкоджене складське приміщення, де зберігалося насіння соняшника. За медичною допомогою звернулись троє працівників підприємства: чоловіки 25, 29 та 32 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес. 

В селище Кочеток сталось влучання в дах складського ще одного фермерського господарства. Внаслідок чого пошкоджено скління комбайнів, трактора, вантажних автомобілів.

Продовжує перебувати під ворожим вогнем Богодухівський район. В селищі Золочів внаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль комунальної служби. Внаслідок удару двоє цивільних 35-річних чоловіків зазнали гострої стресової реакції. Також, уражене непрацююче приватне підприємство.

Окупанти вдарили по будинку в місті Балаклія. Пошкоджено дах будівлі, домоволодіння. Зайнялась пожежа. 

В Ізюмському районі на території Борівської громади внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки.Внаслідок атак Купʼянського району пошкоджено приватний будинок в селище Великий Бурлук. 

В Харківському районі зазнали уражень приватні домогосподарства та автомобіль. На території Дергачівської громади пошкоджено цивільне авто. 

Агентство Телевидения Новости

