Правоохоронці задокументували наслідки ударів рф по Харкову та області

Упродовж минулої доби під прицілом окупантів перебували місто Харків, населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Берестинського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення росіяни застосували керовану авіацію, ракети та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області. У Харкові під ударами перебували Шевченківський і Холодногірський райони. Зафіксовано влучання по території зоопарку. Загинули та поранені тварини. По селу Добреньці Берестинського району росіяни поцілили ракетою. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та електромережі. Постраждали восьмеро громадян, серед яких двоє дітей віком 7 та 10 років. Відбувся обстріл міста Балаклії Ізюмського району. Ударом БпЛА пошкоджено житлові будинки. Виникла пожежа, вогнем пошкоджені автомобілі. Тілесні ушкодження отримали шестеро людей – 31, 73, 75-річні жінки, 32-річний чоловік, 13-річний хлопчик, чотирирічна дівчинка. У селищі Шевченковому Куп’янського району внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА постраждали двоє цивільних громадян. Пошкоджені будинки та магазини. У селі Плоському – складські приміщення. У Дергачівській громаді пошкоджено приватні будинки та меблеву фабрику. Авіацією рф завдано удар двома КАБами по околицях сіл Соснівки та Баранівки Золочівської громади.БпЛА окупантів влучили по домоволодіннях у селі Одноробівці. Внаслідок влучань спалахнула пожежа. Знищено два приватних будинки, пошкоджено господарчі споруди.

Внаслідок дронової атаки по селу Клиновій-Новоселівці знищено приватні будинки, також пошкоджено будинок та господарчі споруди. У селі Завадському пошкоджено два приватних будинки та господарчі споруди. Вранці 16 червня військами рф обстріляли селище Старий Салтів Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Постраждала жінка. По місту Богодухову росіяни вдарили БпЛА. Сталася пожежа гаражу. Постраждали 70-річний чоловік та 56-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости