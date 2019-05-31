Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:22
Просмотров: 66

Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Как сообщается в ежесуточном отчете Харьковской ОГА, 30 мая в 15:15 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о минировании Управления патрульной полиции по улице Шевченко, 315.

По данному адресу выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и  экстренные службы. Персонал правоохранители эвакуировали.

Во время осмотра помещений и прилегающей территории традиционно ничего не обнаружили. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 