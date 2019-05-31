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Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции
Как сообщается в ежесуточном отчете Харьковской ОГА, 30 мая в 15:15 на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о минировании Управления патрульной полиции по улице Шевченко, 315.
По данному адресу выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Персонал правоохранители эвакуировали.
Во время осмотра помещений и прилегающей территории традиционно ничего не обнаружили.
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