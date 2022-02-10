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Правоохранители устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами автомобиля Ярославского

Правоохранители устанавливают личность мужчины, погибшего под колесами автомобиля Ярославского

Правоохранители устанавливают личность мужчины, погибшего в ДТП с участием одного из автомобилей кортежа Александра Ярославского. Погибшему около 50 лет. Опубликованы фотографии его одежды.

Напомним, накануне вечером на трассе в районе Чугуева произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Машина с места аварии уехала, а на месте ДТП был найден автомобильный номер, зарегистрированный на один из автомобилей кортежа Александра Ярославского.

Водитель автомобиля, который якобы находился за рулем в момент аварии, утром явился в полицию и сейчас сотрудничает со следствием, сообщили в пресс-службе Ярославского,.

По данным пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко, автомобиль осмотрен и изъят. Готовятся документы для направления в суд для наложения ареста на автомобиль как вещественное доказательство.

В ходе следствия проверяются все возможные версии и устанавливаются лица, которые имели отношение к этому ДТП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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