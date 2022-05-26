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Православна церква України зробила два сильні ходи

Православна церква України зробила два сильні ходи

На днях Православна церква України провела свій Архієрейський собор, а на ньому зробила два сильні ходи.

По-перше, закликала до церковного суду над патріархом Кирилом, звинувачуючи його у єресі етнофілетизму (себто, підміні священницького служіння служінню державі). Це виглядало б просто "конкурентною боротьбою", якби вони зробили це першими. Але першими це зробили українські священники Московського патріархату ще місяць тому. Тепер же суд над Кирилом стає все більш ймовірним.

По-друге, ПЦУ закликала державу надати їй можливість служити у Верхній Лаврі - в одному з храмів, що зараз підпорядковуються не МП, а музею. Це потужна вилка. Відмовитися державним органам буде вкрай важко, бо якщо Московський патріархат служить в Лаврі, ще й займаючи цілу купу храмів, то чому українській церкві не можна молитися в одному? Але якщо вони погодяться - я собі уявляю реакцію московських попів.

Коротше, хід сильний, і дуже своєчасний.

Источник: facebook.com

Автор: Victor Tregubov

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