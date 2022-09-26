Правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих на протестах проти мобілізації в Росії

Станом на 25 вересня щонайменше 833 людини затримала російська поліція в 36 містах на тлі відновлення напередодні протестів у Росії проти мобілізації для участі у війні проти України. Дані наводить правозахисний портал «ОВД-Инфо».

За повідомленням, майже 400 осіб затримали в Москві.

Правозахисна група, яка спостерігає за політичними арештами і затриманнями в Росії, заявила, що дехто із затриманих – неповнолітні.

Протести почалися через кілька годин після того, як президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про часткову військову мобілізацію, яка має на меті підтримати російські сили, які воюють в Україні. Під час перших протестів затримали понад 1300 людей, декому вручали повістки.

Після оголошеної в Росії мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

Джерело: radiosvoboda.org

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