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Представители заводов Коломойского пикетировали "Укрэнерго" из-за тарифов

Представители заводов Коломойского пикетировали Укрэнерго из-за тарифов

Рабочие ферросплавных заводов Игоря Коломойского пикетировали НЭК "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщила в Facebook начальник Департамента по коммуникациям и международного сотрудничества Мария Цатурян.

"Сегодня в Укрэнерго пикет рабочих Никопольского ферросплавного завода, Днепроспецстали, Покровского ГОК, Запорожского ферросплавного завода и др. промышленных потребителей электроэнергии", - написала она.

Отмечается, что пикетчики требовали от "Укрэнерго" пересмотреть структуру тарифов на передачу и отменить решение НКРЭКУ, которыми они установлены.

Цатурян написала, что менеджмент компании встретился с инициативной группой и объяснил, что тарифы устанавливает Нацкомиссия, а не "Укрэнерго".

После этого пикетчики пришли под офис НКРЭКУ.

Напомним:

30 июля Окружной админсуд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.

Как сообщалось, 27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЕ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка электроэнергии, которая была запущена в Украине 1 июля.

Сразу после приостановки действия тарифов "Укрэнерго" и НКРЭ подали апелляционные жалобы на это решение суда.

12 июля Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила для компании "Укрэнерго" новые тарифы на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на второе полугодие 2019 года, которые вступят в силу с 1 августа.

Источник: epravda.com.ua

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