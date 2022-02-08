Представительница российского МИДа изобрела термин «натисты»

Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова объявила, что теперь считает представителей блока НАТО не «натовцами», а «натистами».

В новом определении явно прослеживается «фонетическое уподобление» стран НАТО нацистам – путем редукции корневой буквы «о» и добавления суффикса «ист» вместо «вец».

«Много чести называть их «натовцы». Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», — написала Захарова у себя в «Телеграме».

На изобретение этого неологизма представительницу российского МИДа, по всей видимости, подвиг недавний заголовок в американском издании «Блумберг». В заголовке сообщалось о том, что Россия начала военное вторжение на украинскую территорию. Сам заголовок вел на несуществующую страницу. Впоследствии в «Блумберге» публикацию этого заголовка объяснили технической ошибкой при планировании соответствующего сценария. В издании вероятность вторжения считают высокой, и поэтому там заранее начали делать «заготовку», которая по ошибке была выложена в открытый доступ.

Источник: nigroll.com

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