Представникам торговельних мереж Харківщини надали рекомендації в роботі під час воєнного стану

Нарада з представниками торговельних мереж Харкова та області відбулася 5 липня.

Під час зустрічі директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол зазначив, що керівництву торгових центрів особливо слід бути уважними до систем оповіщення, захисних споруд поблизу закладу або всередині нього та підготовки працівників на випадок надзвичайної ситуації.

«Кожен день ми чуємо, як підлягає варварським обстрілам Харківський регіон, на жаль, є влучання, зокрема, у різні торговельні мережі. Дуже добре, що під час влучань не було відвідувачів. Нині торговельні мережі потрохи починають відчинятися, вони готові надавати свої послуги відвідувачам. Тому наше завдання – разом з ними робити життя в Харківській області більш безпечним», – зазначив Іван Сокол.

Також у зустрічі взяли участь представники Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА, Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області та ДСНС.

Зокрема, було запропоновано провести для працівників курси з безпеки під час бойових дій. Такі просвітницькі безпекові заходи можна замовити для організації, заповнивши форму. Наразі вже 25 великих підприємств області подали заявки.

«Персонал торговельних мереж може пройти навчання і отримати хоча б поверхневу інформацію щодо того, як діяти під час обстрілів, як надавати першу домедичну допомоги та що робити з вибухонебезпечними предметами», – повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА.

Нагадаємо, щоп’ятниці на станціях метро в Харкові для населення проводять курси з безпеки в умовах воєнної загрози.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»