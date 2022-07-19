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Представники поневолених кремлем народів написали відкритого листа президенту Байдену

Представники поневолених кремлем народів написали відкритого листа президенту Байдену

У зверненні активісти Ліги вільних націй просять підтримати їхні народи в реалізації права на самовизначення й допомогти відділитися від росії.

Сьогодні ми у тому ж становищі, що й Україна, Естонія, Литва чи Латвія 40 років тому. Ми добиватимемося деколонізації і в цій боротьбі нам необхідна підтримка розвинених демократичних країн, – розповів татарський політичний емігрант Іршат Хабі.

Ліга вільних націй – це об'єднання башкирського, бурятського, інгерманландського, козачого, калмицького, татарського та ерзянського національних рухів.

Джерело: https://t.me/spravdi/13531

Новости портала «Весь Харьков»

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