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Премьер Малайзии в деле MH17 “заиграл” по нотам Москвы

Премьер Малайзии в деле MH17 “заиграл” по нотам Москвы

Малайзия неожиданно засомневалась в виновности России по делу о крушении рейса МН-17 в 2014 года на Донбассе.

Казалось бы, после подведения итогов объеденной следственной группой в мае 2018 года, по делу о катастрофе рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году на Донбассе, согласно которой пассажирский Boeing был сбит из ЗРК “Бук”, расчетом из состава 53-й зенитной ракетной бригады, что размещена под Курском, все вопросы о виновниках трагедии, должны были отпасть сами собой. Однако как оказалось полку “сомневающихся” прибыло, причём со стороны непосредственных жертв.

Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что ракета сбившая авиалайнер, вполне могла быть изготовлена в Украине, а потому ему нужно больше доказательств причастности России к трагедии. Что же до расследования, то премьер-министр согласен с предоставленным отчетом, до момента, где Россию обвиняют в пуске ракеты по самолету.

Забавно, но “уважаемый” премьер-министр Малайзии буквально слово в слово вторит российской пропаганде, которая на протяжении последних пяти лет настойчиво создавала информационный белый шум, вбрасывая множество версий трагедии. В том числе и упомянутую премьером, словно по методичке. Разумеется, каждая из этих версий снимала с РФ ответственность, но мало, что общего имела с реальностью. Стоит вспомнить хотя бы историю с украинским штурмовиком Су-25, который якобы и сбил МН-17, чего не мог сделать в принципе из-за особенностей штурмовой авиации.

Собственно, в последнее время руководство Малайзии и вправду ведет себя крайне неоднозначно. Помимо того, что эта страна наравне с Россией оказалась в списке валютных махинаторов, в этом году там впервые была проведена, немногочисленная, но акция “Бессмертный полк”. Так же Малайзия сейчас является одним из основных инициаторов введения общей азиатской национальной валюты, что один в один соответствует российским пропагандистским нарративам. Ну и не забываем, что Россия настойчиво навязывает ВВС этой страны свои учебно-боевые самолеты Як-130, которые после введения санкций со стороны Украины производятся в полукустарных условиях.

Вот и возникает впечатление, с учетом всего вышеизложенного, указывающего на явную аффилированность премьера некой второй стороной, что в Куала-Лумпуре попросту продали память погибших, за некие материальные блага. Что поделать, высокие цены на нефть дают Москве возможность расширять пул своих агентов по всему миру. Благо ценам этим, согласно прогнозам, ещё недолго осталось радовать гибридную бензоколонку.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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Темы: боинг

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