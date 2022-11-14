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Премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз

Премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз

Премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз во время саммита в Камбодже, намекнув, что Пекину не нравится ядерная риторика его стратегического партнера России, заявил в понедельник высокопоставленный представитель США - передает Reuters (https://www.reuters.com/world/china/china-premier-li-emphasised-irresponsibility-nuclear-threats-asia-summit-us-2022-11-14/).

Ли принял участие в восточноазиатском саммите в воскресенье вместе с президентом США Байденом. Китайский премьер «довольно подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины», сказал высокопоставленный представитель администрации США.

#ядерное_оружие #Китай #Россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6099

Новости портала «Весь Харьков»

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