Премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул «безответственность» ядерных угроз во время саммита в Камбодже, намекнув, что Пекину не нравится ядерная риторика его стратегического партнера России, заявил в понедельник высокопоставленный представитель США - передает Reuters (https://www.reuters.com/world/china/china-premier-li-emphasised-irresponsibility-nuclear-threats-asia-summit-us-2022-11-14/).

Ли принял участие в восточноазиатском саммите в воскресенье вместе с президентом США Байденом. Китайский премьер «довольно подробно рассказал о политике Китая в отношении Украины», сказал высокопоставленный представитель администрации США.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6099

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