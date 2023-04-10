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Премию Дарвина этим парням! Две!

Премию Дарвина этим парням! Две!

В районе Марьинки ВСУ уничтожили очень интересный экземпляр российского танка Т-72Б3. Дело в том, что у этого танка курятник на башне был "усилен" блоками динамической защиты "Контакт-1".

Да, да, вы не ошиблись, это ДЗ на курятнике.

Не знаю, чем мотивировались сумрачные "гении" создавшие сие "творение", ведь курятники, по замыслу которые должны были защищать танки РОВ от ПТУР с однодиапазонным и 2-диапазонным инфракрасным и мультиспектральным оптико-электронным ГСН, пикирующими под углами от 35 и более градусов - не работали.

Но, не работали они не потому, что им не хватало ДЗ на решётках, а потому, что вышеупомянутые средства захватывает не башню танка, как таковую, а его тепло-излучающие участки, в первую очередь – моторный отсек, во вторую очередь – пушку после совершения выстрела.

Что же, первая модернизация курятника была "успешно" испытана в реальных боевых условиях. "Успешность", как говорится - на лицо.

С другой стороны, радует, что россияне экспериментируют с вещами, которые базово не работают и бессмысленны. Деградация технической мысли.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/18816

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