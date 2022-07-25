Прем'єр Угорщини Орбан потрапив у гучний політичний скандал

Ультраправий прем’єр Угорщини Віктор Орбан у своїй нещодавній промові виступив проти змішування європейських і неєвропейських рас, чим спричинив обурення опозиційних партій і низки європейських політиків.

Про це пише The Guardian, передає Укрінформ.

Цього року Орбан під час показової щорічної промови в Бейле-Тушнад виголосив “апокаліптичну промову”, в якій передбачив занепад Заходу та пророкував «десятиліття небезпек, невизначеності та війни».

«Ми (угорці, - ред.) не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою», — сказав Орбан у суботу. Він додав, що країни, де змішуються європейці та неєвропейці, «більше не є націями».

Орбан робив подібні заяви протягом багатьох років, але саме останні коментарі вищезгадане британське видання називає такими, що були сформульовані в особливо різко ультраправих термінах.

Він також різко критикував західну військову підтримку України, позиціонуючи себе як головного союзника рф в Європейському Союзі.

«Чим більше сучасної зброї НАТО надасть українцям, тим більше росіяни просуватимуть лінію фронту... Те, що ми робимо, — це подовжуємо війну», — сказав Орбан під час виступу в суботу.

Нагадаємо: Угорщина є членом НАТО, але ультраправий Орбан давно підтримує теплі стосунки з путіним і провів п’ять годин у москві, розмовляючи з російським лідером у лютому, незадовго до російського вторгнення. Ця промова пролунала через два дні після того, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто здійснив несподівану поїздку до москви для переговорів, що ставить його далеко за межі європейського консенсусу щодо війни.

Джерело: ukrinform.ua

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