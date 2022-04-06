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Преподавательницу Харьковского университета могут уволить за антиукраинскую позицию

Преподавательницу Харьковского университета могут уволить за антиукраинскую позицию

Ученый совет социологического факультета ХНУ им. Каразина принял решение расстаться со своей сотрудницей из-за ее откровенно антиукраинских высказываний в соцсетях. Об этом сообщается на странице факультета в Facebook.

Преподавательница факультета Надежда Корытникова ведет в соцсети дневник "Весточки из осажденного Харькова". В одном из них она обвинила в обстрелах и разрушениях Харькова украинскую армию.

Преступления против мирных граждан и социальной инфраструктуры обоюдны, - написала Корытникова.

Данное высказывание преподавательницы вызвало острую реакцию ее коллег. Многие сотрудники факультета осудили Корытникову за ее позицию, а Ученый совет после заседания выступил с официальным заявлением.

Мы считаем недопустимым ни с моральной, ни с гражданской, ни с профессиональной точки зрения определять кровавую войну как контроперацию, конфликт, вину за который несут обе стороны, что было отмечено Надеждой Корытниковой, - заявили на факультете.

Члены Ученого совета ставят под сомнение возможность дальнейшего сотрудничества с Корытниковой. Решение о ее увольнении будет принято в ближайшее время.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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