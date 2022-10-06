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Пресс-секретарь Белого дома ответила Илону Маску на его «мирный» план по Украине

Пресс-секретарь Белого дома ответила Илону Маску на его «мирный» план по Украине

В Белом доме ответили на предложение миллиардера Илона Маска относительно «мирного урегулирования» войны в Украине

«Мы не будем говорить об Украине без самой Украины. Вдобавок, мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое — собственный суверенитет», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что Илон Маск разместил у себя на страничке в Twitter предложение отдать Крым россии и провести повторные «референдумы» на оккупированных территориях под наблюдением ООН, для того, чтобы выяснить, действительно ли местные жители хотят жить в составе рф.

Данное «предложение» бизнесмена тут же подверглось масштабной критике, в том числе со стороны официальных лиц Украины.

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«Маск, очевидно, мало знает об Украине», — отвечает предпринимателю The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/10/03/elon-musk-misguided-ukraine-peace-proposal/), — но надо «отдать должное его добрым намерениям: больно смотреть, как идет война и страшно слушать угрозы Путина применить ядерное оружие... естественно пытаться придумать какую-то формулу, которая удовлетворила бы обе стороны и принесла мир, но если бы таковая существовала, она бы уже была реализована».

«Война продолжается, когда хотя бы одна сторона не думает, что есть мирный способ удовлетворить свои требования. Между Путиным и народом Украины есть фундаментальное разногласие: украинцы считают себя вправе быть независимым государством. Путин так не считает: он рассматривает Украину как взбунтовавшуюся провинцию России, которую необходимо силой присоединить».

«Война закончилась бы сегодня, если бы Путин просто отказался от своих имперских мечтаний. Но пока он этого не сделает, война будет продолжаться, а предложение мирных планов — никак не приблизит мир».

#США #Илон_Маск

Джерело: infonavigator.com.ua, t.me/infosprotyv

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