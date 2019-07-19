Превращение Украины в “лнр-днр” по плану Медведчука

Виктор Медведчук выступил со скандальным предложением об автономии “днр-лнр” в составе Украины.

Итак, в то время как с одной стороны президент РФ Владимир Путин жалует жителям оккупированных территорий на Донбассе российские паспорта и упрощённую процедуру получения российского гражданства, его марионетка в самой Украине, лидер партии “Оппозиционная платформа – За жизнь!” Виктор Медведчук обещает террористам л-днр автономию, собственную конституцию, подобие “Верховной Рады” и свободную экономическую зону.

Отдельной строкой следует учесть, что Медведчук обещал участникам боевых действий, читай – террористам, полную амнистию!

И все эти обещания и излияния были опубликованы и распространены в замечательном российском информационном сливном бачке – Московский комсомолец.

Таким образом, буквально за три дня до старта голосования в Верховну Раду, Виктор Медведчук выворачивает кожух, в полной мере демонстрируя то, какие у него, а точнее у его хозяев, планы на Донбасс. В принципе то, о чем многие, в том числе и я, неоднократно писали.

Оккупированные территории будут намереваться впихнуть в Украину под соусом автономии, но при отсутствии малейшей гигиены. Метастазу “русского мира” имплантируют, тем самым заразив весь организм.

Отдельно хотелось бы отметить, что такой план изначально вынашивал Владислав Сурков, но пальму первенства в этом вопросе у него и его работодателей ГРУ явно перехватили конкуренты из ФСБ, нынешнее недореспубликанское трио – Беседа-Козак-Бабич.

Так же примечательно и то, что Медведчук настолько открыто, стал говорить крайне непопулярные вещи в Украине именно сейчас. И на то есть как минимум две причины.

Во-первых, своими тирадами он, разумеется, не отвернет от “Оппозиционной платформы – За жизнь!” потенциальных избирателей. А вот тех, кто проживает на оккупированных территориях и ещё может голосовать, то есть, не сжег свой украинский паспорт в обмен на блокнотик “днр”, вполне может сагитировать выехать на свободную территорию страны и отдать свой голос за его политическую силу. Тем более что ему нужно в срочном порядке компенсировать тот провал, что создался после бегства одесской, николаевской и херсонской партийных ячеек к конкурентам в “Оппозиционный блок”.

Во-вторых, подобные заявления направлены на неизменный и по-прежнему актуальный план по хаотизации социально-общественной обстановки. И опять же, исходя из заявлений и их подтекста, моральный и демотивирующий урон наносится в первую очередь по патриотической части граждан Украины, которые и провоцируются.

А потому, проект “Медведчук” продолжает работу по расписанному, даже не по дням, а словно по часам, плану.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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