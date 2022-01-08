Президент Казахстану наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження (ВІДЕО)

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 7 січня виступив із відеозверненням на тлі масових протестів у країні. Він заявив, що наказав відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження і що «терористів і бандитів треба знищувати — і це буде зроблено найближчим часом».

Про це повідомляє «Бабель».

Токаєв заявив, що «бойовики» (учасники акцій протесту) досі не склали зброї, а тому «спецоперація» проти них триває — їх «ліквідують», якщо вони не здадуться.

Президент Казахстану зазначив, що підготовкою «бойовиків» займався «єдиний командний пункт» і що країна має справу «як із місцевими, так і з іноземними бандитами та терористами». Крім цього, Токаєв назвав вільні ЗМІ, яких у країні майже немає, і «зарубіжних діячів» співучасниками трагедії — «через дії терористів постраждали та вбиті сотні цивільних і військових».

Щодо вимог учасників акцій протесту, то Токаєв «почув» ті, «які виражались у мирних формах».

Источник: sprotyv.info

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