Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російські бомбардування Києва – це "очевидний акт терору".

Про це він написав у Twitter після телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

"Я щойно розмовляв із Володимиром Зеленським. Ситуація у Києві дуже складна. Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав Дуда.

Источник: eurointegration.com.ua

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