Президент Ірану закликав військових вибачитися за збиття літака і пояснити, що сталося

Президент Ірану Хасан Роугані закликав збройні сили країни вибачитися за несвоєчасне визнання провини за збитий літак «Міжнародних авіаліній України» і пояснити, що сталося. Промову Роугані 15 січня, в якій він закликав до національної єдності і спокою, транслювало державне телебачення.

В Ірані після того, як військові визнали збиття українського літака тиждень тому, почалися протести.

«Люди хочуть бути впевненими в тому, що влада ставиться до них зі щирістю, прямотою і довірою», – сказав Роугані.

Водночас іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф сказав на конференції в Індії, що люди в Ірані протестують «проти того факту, що їм брехали протягом кількох днів».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони в очікуванні можливих ударів США. В Ірані спалахнули протести.

Американсько-іранські відносини загострилися після вбивства США іранського генерала Касема Солеймані. Вашингтон звинувачував його в організації нападів на американські військові бази і дипмісію США в Іраку. Тегеран у відповідь пообіцяв дати жорстку відповідь й обстріляв бази в Іраку, де дислокуються американські військові.

Источник: radiosvoboda.org

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