Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду голови правлячої Сербської прогресивної партії — видання Kurir

"Через кілька днів я більше не буду президентом політичної партії. Я поясню це на великих зборах", — заявив глава держави на пресконференції.

Планується, що офіційно про кадрові рішення Вучич оголосить 27 травня на позачерговому засіданні партії.

У листопаді 2022 року Александар Вучич говорив, що планує відмовитися від посади голови партії на користь більш молодого кандидата

Джерело: https://t.me/znua_live/92859

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