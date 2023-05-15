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Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду голови правлячої Сербської прогресивної партії — видання Kurir
"Через кілька днів я більше не буду президентом політичної партії. Я поясню це на великих зборах", — заявив глава держави на пресконференції.
Планується, що офіційно про кадрові рішення Вучич оголосить 27 травня на позачерговому засіданні партії.
У листопаді 2022 року Александар Вучич говорив, що планує відмовитися від посади голови партії на користь більш молодого кандидата
Джерело: https://t.me/znua_live/92859
Темы: сербія