Президент Южной Осетии отменил указ о референдуме по вхождению в состав России
Многие восприняли это как будто Южная Осетия нахлебалась "русского мира" и захотела самостоятельно решать свою судьбу.
Но, к сожалению, вынужден вас разочаровать, здесь нет никакой сенсации. Отмена этого указа была анонсирована ещё вчера, что связано с юридической формулировкой, которая не устроила Россия.
В указе, подписанном предыдущим президентом Бибиловым, формулировка референдума звучала "Об объединении Южной Осетии с Россией". Это, видите ли, вызвало недовольство высшего руководства РФ - где это видано, чтобы великая "сверхдержава" объединялась с маленькой республикой, корона с головы упадёт.
Поэтому указ заставили переписать, и формулировка референдума будет звучать "О вхождении Южной Осетии в состав России".
Даже в таких мелочах РФ стремится продемонстрировать свои имперские амбиции. Что, конечно, свидетельствует о комплексе неполноценности.
©️Быть Или
Источник: https://t.me/Sharpreview/14355