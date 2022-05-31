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Президент Южной Осетии отменил указ о референдуме по вхождению в состав России

Президент Южной Осетии отменил указ о референдуме по вхождению в состав России

Многие восприняли это как будто Южная Осетия нахлебалась "русского мира" и захотела самостоятельно решать свою судьбу.

Но, к сожалению, вынужден вас разочаровать, здесь нет никакой сенсации. Отмена этого указа была анонсирована ещё вчера, что связано с юридической формулировкой, которая не устроила Россия.

В указе, подписанном предыдущим президентом Бибиловым, формулировка референдума звучала "Об объединении Южной Осетии с Россией". Это, видите ли, вызвало недовольство высшего руководства РФ - где это видано, чтобы великая "сверхдержава" объединялась с маленькой республикой, корона с головы упадёт.

Поэтому указ заставили переписать, и формулировка референдума будет звучать "О вхождении Южной Осетии в состав России".

Даже в таких мелочах РФ стремится продемонстрировать свои имперские амбиции. Что, конечно, свидетельствует о комплексе неполноценности.

©️Быть Или

Источник: https://t.me/Sharpreview/14355

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