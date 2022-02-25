Учора Президент України підписав Указ “Про загальну мобілізацію” №69/2022.

Наші бійці вистояли минулий день і дали зрозуміти ворогу, як смакує український свинець. Орієнтовні втрати противника склали: понад 30 од. танків, до 130 од. бойових броньованих машин, 5 літаків та 6 вертольотів російської армії.

Вісім останніх років наші військові виборюють усьому українському народу майбутнє. Сьогодні настав той момент, коли зброю в руки має взяти кожен українець, який може захистити свій дім. Не просто допомогти нашим бійцям, а очистити Україну від ворога раз і на завжди.

Мобілізація буде проводитись на території усіх областей та міста Києва!

Источник: facebook.com / Національна поліція України

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