Президент заявляє, що будуть прийняті кадрові рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася через вибухи на складах боєприпасів в Ічні

Президент Петро Порошенко завляє, що будуть прийняті кадрові рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася через вибухи на складах боєприпасів в Ічні на Чернігівщині.

«З одного боку точно винні мають бути притягнуті до відповідальності. Я доручив керівництву Міністерства оборони і Генерального штабу дати список звільнених генералів і офіцерів, які несуть відповідальність за ситуацію зі зберіганням боєприпасів. Я розраховую на швидку реакцію правоохоронних органів. Я не виключаю і певних кадрових висновків», - заявив Глава держави.

«Не можу обійти і неприємну тему останніх днів – зберігання боєприпасів в Ічні. Прикро, боляче. Подібні історії, які за попередніми даними слідства є результатом діяльності диверсійних груп. вони кидають тінь на імідж українських військових і спецслужб, затьмарюють сумлінну роботу воїнів, які самовіддано захищають Батьківщину», - сказав Президент. Глава держави особливо підкреслив: «Перші данні свідчать про те, як каже слідство, що відкидає недбалість, і основна версія – диверсія. Це – має нас навчити рішучим діям».

Петро Порошенко навів приклад Великої Британії, де диверсанти застосували хімічну речовину в результаті чого постраждали люди. «В центрі Європи, в Британії відбулася хімічна атака надзичайно небезпечним агентом - отруйною речовиною «Новачок», яка призвела до загибелі і інвалідності багатьох людей. Що ми побачили у суспільстві Британії? Вимоги звільнити керівництво розвідки, спецслужб, армії чи уряду? Навпаки країна об’єдналася. Вирахували російських терористів. А це терористи, якщо вони отруюють мирних людей. Так само як і терористи-диверсанти. Продемонстрували це всьому світові. Запровадили санкції проти Російської Федерації. Україна і весь світ підтримали ці санкції починаючи від висилки дипломатів і закінчуючи накладанням санкцій на фізичних і юридичних осіб», - наголосив він.

«Агресор вже поніс відповідальність і буде притягнутий до відповідальності. Так само треба діяти і нам. Якщо би після трагедії в Солсбері британська розвідка була послаблена, то Росія би досягла своєї мети. Нам треба вчитися», - також додав Президент.

Водночас Петро Порошенко висловив переконання, що лише кадровими висновками проблему не вирішиш і необхідно приймати системні рішення.

«Вибухи на складах трапляються час від часу в різних країнах світу. У нас з Новобогданівки з середини нульових це також відбувалося. Ще й до війни, до речі. З радянських часів ми успадкували велику кількість боєприпасів, і добре, що вони збереглися й досі. Добре, що оборонні міністри-комерсанти дев’яностих та нульових не встигли їх розпродати», - зазначив він.

При цьому Президент підкреслив, що на сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу, а те, що було станом на 2014 рік, нагадувало впорядковані звалища під відкритим небом. «Вирішивши найнагальніші проблеми військового будівництва, ми впритул підійшли до питання складів боєприпасів. Цього року запроектували початок будівництва 15 сучасних сховищ із автоматичними системами охорони, які виключають диверсію, з автоматичними системами протипожежної безпеки і оповіщення, які зводять майже до нуля людський фактор», - зазначив Глава держави.

Він повідомив, що сьогодні відвідає арсенал в Цвітосі. «Його реконструкція відбувається у повній відповідності до стандартів НАТО. 37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 кілометрів доріг із твердим покриттям. І мільярд та 250 мільйонів гривень. І це лише на один об’єкт. Це ціна, це плата за безпеку», - сказав Президент.

Петро Порошенко додав: «Чи можемо ми вирішити цю масштабну проблему одразу, за цей рік і наступний? Ні, і треба сказати правду суспільству, що потрібні і час, і гроші, і терпіння. Але ми перші, хто взявся за цю справу по-справжньому, хто не лише гасить пожежі, а забезпечує системні зміни».

За його словами, у проекті державного бюджету України на 2019 рік на Міноборони передбачається виділити понад 101 з половиною мільярд гривень. І хоча оборонне відомство свої потреби обґрунтовано оцінювало в 210 мільярдів, і насправді їм потрібно значно більше, одні склади чого варті. «Ми не можемо дати стільки. Можемо дозволити лише сто. Три з половиною мільярди доларів – це багато за українськими мірками. Але за світовими стандартами це – надзвичайно скромний оборонний бюджет», - також зауважив він.

Источник: president.gov.ua

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