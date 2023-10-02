Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 48

«Президента Польщі внесли до бази «Миротворця», а «бариста з України подає каву зі свастикою». Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

«Президента Польщі внесли до бази «Миротворця», а «бариста з України подає каву зі свастикою». Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 25 по 29 вересня.

▶️ «Очільник польської держави потрапив до бази українського «Миротворця». Насправді Анджея Дуди немає (https://t.me/spravdi/33589) на цьому сайті, про що свідчать результати пошуку. Скриншоти, які пропагандисти подають як «доказ», – це підробка та ще й з помилкою.

▶️ «Вояки полку «Азов» вдаються до «сатанинських обрядів». Бійці вшановували (https://t.me/spravdi/33600) своїх загиблих побратимів і такою є традиція – не більше, не менше. «Азовці» віддають шану полеглим у боротьбі за Україну щороку, на день осіннього рівнодення.

▶️ «З Ірландії видворять українця, бо він є військовозобов'язаним». У Мін'юсті країни на запит (https://t.me/spravdi/33615) незалежних ірландських розслідувачів відповіли, що це фейк і взагалі такого листа не існує.

▶️ «Українська армія складає озброєння на Хмельницькій та Рівненській АЕС». Цей російський фейк спростували у Міжнародному агентстві з атомної енергії – у їхній доповіді зазначається (https://t.me/spravdi/33652), що експерти не побачили жодних порушень на станціях з боку ЗСУ чи взагалі будь-кого.

▶️ «Бариста з України робить у Болівії каву зі свастикою». Організатори курсів з лате-арту заперечили (https://t.me/spravdi/33671) присутність у їхньому штаті або будь-яку співпрацю з українцями. Каву зі свастикою у графічному дизайнері домалювали російські фейкороби.

Джерело: https://t.me/spravdi/33728

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як кремль намагається зупинити поставки західної зброї Україні
Сегодня 06:45    9
Удары Shahed-136 за сентябрь
Сегодня 06:36    25
В США приняли промежуточный бюджет на 47 дней буквально за час до дедлайна
Сегодня 06:18    57
Рекорды уничтожения российской техники в сентябре 2023
Сегодня 06:09    60
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    73
Оперативна інформація станом на 18.00 01.10.2023 щодо російського вторгнення
01.10.2023 19:50    130
Крах доктрины расчленения
01.10.2023 10:15    210
Крим — це Україна, а National Geographic цього не знає
01.10.2023 10:01    218
У Києві на Шулявці впали декілька прогонів нового Дегтярівьского мосту
01.10.2023 09:48    179
Мережею шириться новина, що Папу Римського нібито внесли до бази українського «Миротворця». Це не так
01.10.2023 09:35    142
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 