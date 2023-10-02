«Президента Польщі внесли до бази «Миротворця», а «бариста з України подає каву зі свастикою». Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 25 по 29 вересня.

▶️ «Очільник польської держави потрапив до бази українського «Миротворця». Насправді Анджея Дуди немає (https://t.me/spravdi/33589) на цьому сайті, про що свідчать результати пошуку. Скриншоти, які пропагандисти подають як «доказ», – це підробка та ще й з помилкою.

▶️ «Вояки полку «Азов» вдаються до «сатанинських обрядів». Бійці вшановували (https://t.me/spravdi/33600) своїх загиблих побратимів і такою є традиція – не більше, не менше. «Азовці» віддають шану полеглим у боротьбі за Україну щороку, на день осіннього рівнодення.

▶️ «З Ірландії видворять українця, бо він є військовозобов'язаним». У Мін'юсті країни на запит (https://t.me/spravdi/33615) незалежних ірландських розслідувачів відповіли, що це фейк і взагалі такого листа не існує.

▶️ «Українська армія складає озброєння на Хмельницькій та Рівненській АЕС». Цей російський фейк спростували у Міжнародному агентстві з атомної енергії – у їхній доповіді зазначається (https://t.me/spravdi/33652), що експерти не побачили жодних порушень на станціях з боку ЗСУ чи взагалі будь-кого.

▶️ «Бариста з України робить у Болівії каву зі свастикою». Організатори курсів з лате-арту заперечили (https://t.me/spravdi/33671) присутність у їхньому штаті або будь-яку співпрацю з українцями. Каву зі свастикою у графічному дизайнері домалювали російські фейкороби.

Джерело: https://t.me/spravdi/33728

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