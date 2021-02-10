При дефиците электроэнергии в аварийный ремонт вывели ещё 1 энергоблок ТЭС

Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС, Винницкая область) вывела в аварийный ремонт еще 1 энергоблок.

Об этом свидетельствуют данные о состоянии энергоблоков на сайте национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По состоянию на 10:00 9 февраля на аварийном ремонте находятся 4 энергоблока Криворожской ТЭС, 2 энергоблока Славянской ТЭС, 1 энергоблок Приднепровской ТЭС, 2 энергоблока Ладыжинской ТЭС, 1 энергоблок Бурштынской ТЭС и 1 энергоблок Добротворской ТЭС.

Ранее сообщалось, что Украина опять запросила аварийную помощь из Беларуси из-за остановки энергоблоков ТЭС.

Источник: elektrovesti.net

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