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При евакуації тіла загиблого героя та пораненого воїна було вбито військового медика

При евакуації тіла загиблого героя та пораненого воїна було вбито військового медика

Російсько-окупаційні війська вкотре порушили усі моральні та гуманітарні норми і обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий сьогодні, 13 липня, загинув підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

Отримавши підтвердження режиму «Тиша» група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню військовий медик – загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування.

Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм.

Наразі тіла загиблих та поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їхньої евакуації.

Источник: facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новости портала «Весь Харьков»

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