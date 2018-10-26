При пожаре на предприятии под Харьковом погиб рабочий

Пожар произошёл 25 октября около 17.00 в посёлке Хроли, сообщают в прес-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области. На территории частной фирмы загорелся цех, в котором обрабатывали металл.

Когда приехали пожарные, в цехе горели порядка около 1000 квадратных метров утеплителя стен и крыши. Рабочие не могли выйти — их отрезало огнём и дымом. Спасатели вывели на свежий воздух шесть человек.

«Ещё одного работника (седьмого), которого нашли на месте пожара, спасти не удалось — на тот момент он уже не подавал признаков жизни», — говорят в ГСЧС.

С огнём боролись 52 спасателя. Пожар полностью потушили около 21.30.

Погибший — 49-летний сварщик, рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Шестерых спасённых рабочих отвезли в больницу с отравлением угарным газом и травмами. Четверо от госпитализации отказались. В больнице остались двое мужчин, 35 и 37 лет, у них химические ожоги.

«Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки», — говорят в полиции.

Сведения о происшествии внесли в Журнал единого учёта правонарушений.

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