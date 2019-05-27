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При сходженні на Еверест помер уже 8-й альпініст від початку сезону

При сходженні на Еверест помер уже 8-й альпініст від початку сезону

Турист із Великої Британії помер на горі Еверест

Це вже восьма смерть на шляху до вершини від початку сезону сходжень, який стартував у березні. Перед цим, напередодні померли троє альпіністів із Індії. Причина смерті - втома і виснаження, через брак води і кисню, пише AFP.

Також щоби зійти на Еверест - треба стояти в черзі. Саме в цих чергах альпіністи виснажуються і вже не мають сили на сходження донизу. Більшість - раптово втрачають свідомість і врятувати їх не вдається.

Також, туристичні компанії зазначають - чимало альпіністів недостатньо треновані і не мають відповідних засобів щоб безпечно зійти на гору і спуститися звідти.

Сезон сходження завершується цього місяця.

Источник: 5.ua

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Темы: здоровье

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