При сходженні на Еверест помер уже 8-й альпініст від початку сезону

Турист із Великої Британії помер на горі Еверест

Це вже восьма смерть на шляху до вершини від початку сезону сходжень, який стартував у березні. Перед цим, напередодні померли троє альпіністів із Індії. Причина смерті - втома і виснаження, через брак води і кисню, пише AFP.

Також щоби зійти на Еверест - треба стояти в черзі. Саме в цих чергах альпіністи виснажуються і вже не мають сили на сходження донизу. Більшість - раптово втрачають свідомість і врятувати їх не вдається.

Також, туристичні компанії зазначають - чимало альпіністів недостатньо треновані і не мають відповідних засобів щоб безпечно зійти на гору і спуститися звідти.

Сезон сходження завершується цього місяця.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»