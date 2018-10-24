При взрыве снаряда погиб житель Мерефы

Инцидент произошёл в Мерефе 23 октября, сообщают в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Около около 18.50 на подворье частного дома прозвучал взрыв. Хозяин, 38-летний местный житель, погиб. Осколки повредили забор и окна.

На месте происшествия взрывотехники нашли металлические осколки. По предварительным данным, взорвался артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

По словам соседей, перед взрывом они ощущали запах дыма со стороны двора, где жил погибший.

«Это позволяет предположить, что он проводил со снарядом определённые манипуляции — тепловое воздействие, в результате чего произошёл взрыв», — отметил начальник взрывотехнического управления ГУНП Владимир Безрук.

Где мужчина взял снаряд, в полиции пока не уточняют. Соседи погибшего рассказали, что иногда видели его с металлоискателем.

Осколки направили на экспертизу. Полиция расследует дело как несчастный случай, по ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины